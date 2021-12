Mutation 3 Mal  so ansteckend: Warnung vor 5. Welle

Bislang wurden 59 Omikron-Fälle in Österreich bestätigt. Die Variante könnte sich jetzt rasch ausbreiten.

Wien. Gestern gingen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und seine Chief Medical Officer Katharina Raich in die Offensive: Die Coronavirus-Variante Omikron – derzeit ist noch Delta dominant – könnte bereits im Jänner eine fünfte Welle auslösen.



Da die neue Variante – die zuerst in Botswana und Südafrika entdeckt wurde – drei Mal so ansteckend ist wie die bisherige, könnte uns „die größte Welle, die wir je hatten, bevorstehen“, so Mückstein.



