Nach Steffl: Jetzt kommt Impfung in Moscheen

Große Moschee am Hubertusdamm ist der anvisierte Impf-Hotspot.

Nach dem erfolgreichen Start der Impfaktion in der Barbarakapelle des Stephansdoms (siehe unten) machen Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker Ernst -schon nächste Woche soll ein Deal mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft stehen. Und der Impf bus der Stadt Wien soll bei großen Moscheen, allen voran bei der größten am Hubertusdamm, vorfahren. "Die Gespräche laufen auf Hochtouren und wir sind sehr optimistisch, dass das klappt", erklärt ein Insider der Verhandlungen.

Testlauf. Einen Testlauf, wie mit verschiedenen religiösen Communitys in Wien kooperiert werden kann, gibt es schon am Sonntag - da macht der Impfbus ab 11 Uhr Halt beim Sikh-Tempel in der Langobardenstraße.

Aufholbedarf. Die Statistik der Immunisierungsrate der Bezirke zeigt, wie dringend notwendig gezielte Anstrengungen etwa im Schlusslichtbezirk Favoriten sind -hier ist die Bevölkerung jünger, multikulti und vom Bildungs-und Einkommensniveau unter dem Wiener Durchschnitt. Das spiegelt sich auch bei der Impfrate wider, deshalb wird hier gezielt vor dem Laaerbergbad oder am Reumannplatz geimpft und in sieben Sprachen dafür geworben. Ein Erfolg wäre bitter nötig