Am Mittwoch soll die Verordnung zu den neuen Corona-Regeln vorgestellt werden. Offenbar gibt es dabei eine Rückkehr der 3G-Regel in der Nachtgastro.

Wien. Die nächste Änderung bei den Quarantäne-Bestimmungen wird Mitte dieser Woche erwartet: Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat ja angekündigt, dass es dann zu einer Lockerung der Quarantäne-Regeln für infizierte Mitarbeiter zumindest in Spitälern und Pflegehäusern kommen soll. Argumentiert wird das im Wesentlichen mit der Überlastung des Personals angesichts der hohen Patientenzahlen in den Gesundheitseinrichtungen.

Gleichzeitig soll am Mittwoch wieder die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen gelten (allerdings nicht in Schulen). Dazu wird in den kommenden Tagen noch eine Verordnung des Gesundheitsministers erwartet, in der die Details geregelt werden.

Nachtgastro: 3G-Regel soll wieder eingeführt werden

Außerdem stehe im Entwurf für die neue Verordnung ein Comeback der 3G-Regel in der Nachtgastronomie sowie bei Veranstaltungen (ab 25 Personen), wie die Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) gegenüber "ORF Vorarlberg" sagte. Man muss also geimpft, genesen oder getestet sein. Dafür müsse aber keine Maske getragen werden, so Rüscher.

Derzeit gibt es keine Zutrittsregelungen in der Nachtgastro – mit Ausnahme Wien: Hier gilt nach wie vor die 2G-Regel.