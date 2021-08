Nächster Aufruf: Infizierter besuchte Feuerwehrfest

800 Gäste und Teilnehmer aus dem ganzen Bezirk St. Veit bei Fest in Hörzendorf sollen Gesundheitszustand beobachten.

Velden/St. Veit an der Glan. Die Bezirkshauptmannschaft Villach hat am Mittwoch einen öffentlichen Aufruf für das Lokal "Platzhirsch" in Velden gemacht. Am 28. Juli hatte eine coronapositive Person das Lokal besucht. Gäste, die an dem Tag dort waren, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten. Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan machte einen Aufruf für das Feuerwehrfest Projern bei Hörzendorf (Gemeinde St. Veit/Glan) am 31. Juli. Eine hochinfektiöse coronainfizierte Person hatte das Fest besucht.

800 Teilnehmer und Gäste

Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit spricht von 800 Teilnehmern und Gästen aus dem ganzen Bezirk, die am vergangenen Samstag an dem Fest teilgenommen hatten. Sie werden aufgerufen, ihre Gesundheit zu beobachten, sich bei Unsicherheit auch testen zu lassen und im Falle von Symptomen die Hotline 1450 anzurufen.