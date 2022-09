Nächster Corona-Flop: Totalausfall bei Grüne-Pass-App

Ein Totalausfall der Grüne-Pass-App hat heute zu zahlreichen Anrufen bei der AGES und der Gesundheitshotline 1450 geführt.

Panne. Die beiden Felder „Eintritt“ und „Nachtgastronomie“ leuchteten bei Tausenden User trotz aufrechtem Impfzertifikat rot auf. Der Grund für den Ausfall ist derzeit nicht bekannt, vermutet wird allerdings ein Softwarefehler, der bald behoben sein soll.

© oe24

In Zeiten der Zutrittsbeschränkungen war die Grüne-Pass-App für viele Österreicher ein täglicher Begleiter. Einst als das "Ticket in die Freiheit" angepriesen, das der Pandemie ein Ende zu setzen soll, ist die App heute beinahe in Vergessenheit geraten. Denn: Impf- und Genesenenstatus werden nur noch bei Reisen in bestimmte Länder verlangt. Ob die App im kommenden "Corona-Herbst" ein Comeback feiert, darüber kann nur gerätselt werden.