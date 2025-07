Neue Corona-Welle: DIESES Land verhängt jetzt wieder Maskenpflicht

Die Beamten wurden wieder ins Homeoffice geschickt

Wegen eines schweren Ausbruchs des Coronavirus und weiterer Atemwegserkrankungen hat Honduras seine Beamten wieder ins Homeoffice geschickt. Sämtliche Mitarbeiter der Regierungsbehörden und nachgeordneter Ämter sollten zunächst am Donnerstag und Freitag von zu Hause aus arbeiten, erklärte das Innenministerium des südamerikanischen Landes. Grund sei eine "starke und anhaltende Zunahme von hochansteckenden Atemwegserkrankungen", darunter Covid-19, Grippe und RSV.

Maskenpflicht

Das Gesundheitsministerium verhängte unterdessen wieder eine Maskenpflicht in Flughäfen, Kinos, Einkaufszentren, Supermärkten, Schulen und sämtlichen anderen Orten, wo ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen nicht eingehalten werden könne.

Laut einem Ministeriumsvertreters sind in dem Land seit Jahresbeginn bereits 216 Menschen an Atemwegserkrankungen gestorben, darunter fünf an Covid-19. Der Experte sprach von einer "beträchtlichen" Sterblichkeitsrate.