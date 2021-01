Neuer Corona-Stamm in USA entdeckt

Eine neue Variante des Coronavirus wurde von Forschern der Universität Southern IIIinois in den USA entdeckt. Die neue Form soll wesentlich ansteckender als die südafrikanische und britische Variante sein.

„Es könnte leichter übertragbar sein als andere Varianten, und seine Auswirkungen auf Impfstoffe sind ungewiss", so die Studie.

20C-US neue Variante

In der ersten Studie identifizierten Wissenschaftler aus Southern IIIinois Universität eine dritte Variante des Corona-Stamms. „ Dieses Stamm könnte für 50 Prozent der US-Fälle verantwortlich sein“, sagte ein Forsche am Donnerstag.

„Es ist hier, wir haben es gefunden. Der mutierte Erreger ist hausgemacht und wir sind die Ersten die ihn charakterisieren“, sagte Keith Gagnon, ein außerordentlicher Professor für Biochemie an der SIU Carbondale, der die neue Variante entdeckt hat, die als 20C-US bezeichnet wird.

Macht die Mutation unseren Impfstoff unwirksam?

"Die große Frage ist, ob diese Mutationen Impfstoffe und aktuelle therapeutische Ansätze weniger wirksam machen", sagte Peter Mohler, ein Co-Autor der Studie und Chief Scientific Officer am Ohio State Wexner Medical Center und Vize-Dekan für Forschung am College of Medicine. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Daten, die darauf hindeuten, dass diese Mutationen einen Einfluss auf die Wirksamkeit der derzeit verwendeten Impfstoffe haben werden."

"Es ist wichtig, dass wir auf diese neue Variante nicht überreagieren, bis wir zusätzliche Daten erhalten", sagte Mohler.