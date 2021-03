Neuer Geheim-Plan: Wird ganz Wien bei Inzidenz von 400 abgeriegelt?

In Regierungskreisen wird laut oe24-Informationen jetzt bereits darüber diskutiert, was passiert, sollte Wien auf eine Inzidenz von über 400 steigen.

Die Nervosität angesichts des starken Anstiegs der Corona-Zahlen wird größer. 3.239 Neuinfektionen gab es innerhalb der letzten 24 Stunden. Besonders dramatisch ist der Anstieg in Wien: Am Mittwoch wurden die 1.080 positive Testresultate eingemeldet. Allerdings sind darin auch 134 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. In Wien nähert sich die 7-Tage-Inzidenz damit bereits dem 300er-Wert. Sie liegt aktuell bei 270,1 pro 100.000 Einwohner.



