Neuer Rekord! 1.235 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Österreichweit. Rekord-Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Österreich: in den letzten 24 Stunden wurden insgesamt 1.235 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie - nur am 07.10.2020 wurden ebenfalls 1.235 Neuinfektionen vermeldet.

© Screenshot (Covid-19-Dashboard)

Nähere Informationen in Kürze....