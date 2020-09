Neun positive Fälle an Innsbrucker Klinik

Sechs Mitarbeiter und zwei Patienten auf Neurologie betroffen

An der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie liegen neun positive Corona-Fälle vor. Betroffen sind sechs Mitarbeiter und drei Patienten, sagte Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger der APA und bestätigte einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung".

Bei einer der Infizierten handelt es sich um eine Pflegemitarbeiterin, von der die Ansteckung ausgegangen sein dürfte. Wo sich die Frau angesteckt hatte, war vorerst unklar. Sie hatte Symptome verspürt und sich daraufhin testen lassen. Testungen von Mitarbeitern, die am Mittwoch nicht auf der Neurologie zugegen waren, standen noch aus.

An zwei Stationen der Neurologie wurde am Mittwoch laut Schwamberger wegen der Fälle ein Aufnahmestopp verhängt. Dieser betreffe aber nur geplante Aufnahmen, keine Notfälle, betonte der Sprecher. Eine Station werde aber noch am Donnerstag wieder geöffnet, wann die zweite wieder aufgehe, sei noch offen.