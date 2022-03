Niederösterreichs Landesvize Pernkopf hat Corona

Der ÖVP-Politiker hat aktuell keine Symptome.

St. Pölten. Niederösterreich LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Landesvize sei dreifach geimpft und habe "aktuell keine Symptome", hieß es auf Anfrage aus seinem Büro. Pernkopf arbeitet von zu Hause aus und nahm von dort am Montag per Videokonferenz an einer Corona-Lagebesprechung teil.

5.813 Neuinfektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Montag 5.813 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus in Kliniken behandelten Personen blieb mit 471 im Vergleich zu den Tagen davor wenig verändert. Nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) gab es 26 Covid-Intensivpatienten. 118 freie Intensivbetten standen für Corona-Erkrankte zur Verfügung. Binnen 24 Stunden wurden laut den Behörden fünf weitere Todesfälle gemeldet.