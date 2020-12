Nova Rock-Veranstalter appelliert für Corona-Impfung

Festivalveranstalter Ewald Tatar spricht auf Facebook für die Corona-Impfung. Der selbsternannte Impf-Fan und Nova Rock Organisator hält die Impfung für den schnellsten Weg zur Normalität.

Mit einem glücklichen "Halleluja" begrüßt Ewald Tatar in seinem Facebook-Posting seine Fans. Der Nova Rock Veranstalter freut sich sichtlich, dass ab 27.12. die Impfungen beginnen. Dabei gehe es ihm aber nicht darum, dass er seine Festivals wieder veranstalten kann. Vielmehr will er sein Leben wieder "zurückhaben" und das Virus "bekämpfen und besiegen". Als Versuchskaninchen fühle er sich nicht, führt er in seinem Posting an. Die Impfung hätte seinen "absoluten Vertrauensvorschuss".

Impfen trotz Angst vor Nadeln

Ganz wohl ist ihm bei der Impfung dennoch nicht. Der Festivalguru, der neben dem "Nova Rock" auch das "Frequency"- und "Lovely Days"-Festival veranstaltet, hat nämlich Angst vor Nadeln. "Eine Schluckimpfung wäre mir deutlich lieber", scherzt er auf Facebook. Aber ohne eine "ausreichende Durchimpfung" würde der Weg zur Normalität noch länger dauern. Ewald Tatar ist sich bewusst, dass einige seine Meinung nicht teilen. Er stehe zur Impfung, würde aber auch nicht geimpfte Besucher auf seine Festivals lassen. Er hoffe einfach, dass "Festivals und Konzerte so bald wie möglich überhaupt wieder stattfinden". Nichts würde Tatar mehr Freude bereiten, als mit dem "ein oder anderen" beim Nova Rock 2021 ein Bier zu trinken.

Neben Ewald Tatar zeigen sich auch andere Stars von der Impfung begeistert. "Herr der Ringe"-Schauspieler Ian McKellen (81) wurde sogar schon gegen Corona geimpft und zeigt sich laut Nachrichtenagentur PA euphorisch: "Ich bin sehr glücklich, dass ich die Impfung erhalten habe." Allgemein sind die Österreicher eher skeptisch was die Corona-Impfung angeht. Laut einer Umfrage des Gallup Institutes sind lediglich 46 Prozent von einer Impfung überzeugt, sofern der Impfstoff sicher und wirksam wäre.