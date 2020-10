'Nur' 295 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Wien

Im Vergleich zu den teils sehr hohen Werten an den Vortagen lagen die täglichen Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag in Wien deutlich darunter: Dieses Mal wurden 295 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt per Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Leicht nach oben ging unterdessen die Zahl der aktiven Fälle. Derzeit laborieren 5.314 Menschen an der Erkrankung, um 14 mehr als am gestrigen Samstag.

Bisher wurden in Wien insgesamt 20.362 nachweislich bestätigte Coronavirus-Infektionen registriert. Zwei Frauen im Alter von 82 bzw. 91 Jahren sind verstorben. Beide litten an Vorerkrankungen. Damit sind in Wien nun 273 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Wieder gesund sind 14.775 Menschen. Am gestrigen Samstag wurden 3.943 Tests vorgenommen, die Gesamtzahl liegt derzeit bei 513.357.