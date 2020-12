oe24 hat ALLE Details des Feiertags-Lockdowns

Heute verkündet Regierung dritten Lockdown – von 26.12. bis zum 11. Jänner.

Spitäler quer durch das Land haben in den vergangenen Tagen den Druck erhöht und einen Lockdown gefordert. Die Neuinfektionen und die Rekordtodeszahlen sind nun auch für die meisten Landeshauptleute zu viel. Zudem gehen immer mehr EU-Staaten in einen Weihnachtslockdown. Gestern gab es bereits eine Regierungssitzung zu einem Lockdown in Österreich.Heute ab 15 Uhr werden Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit allen Landeshauptleuten per Videokonferenz reden.Laut oe24-Informationen ist ein neuerlicher harter Lockdown fix. Wann der Lockdown kommt, wie lange er dauert und was alles zusperren muss.