Öffentlicher Aufruf: Corona-positive Person bei Begräbnis in Kärnten

Eine infizierte Person nahm am Samstag bei einem Begräbnis im Bezirk Spittal an der Drau teil. Die Gäste werden angehalten, auf mögliche Symptome zu achten.

Eine infektiöse, an Corona erkrankte Person hat am Samstag, ab 11.00 Uhr in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) an einem Begräbnis teilgenommen. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal rief daher am Mittwoch in einer Presseaussendung alle 300 Gäste auf, sich bei Symptomen an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden. Es wird empfohlen, dass sich auch symptomlose Gäste testen lassen.