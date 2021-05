Öffnungs-Hammer für 1. Juli

Juli-Sensation! Ein Sommer wie damals soll dank Groß-Öffnung Realität werden.

Wien. Es war die große Überraschung der gestrigen Pressekonferenz von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seiner beiden grünen Regierungspartner Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: die große Öffnung ab 1. Juli!

Alles möglich mit 3G

Während der erste Öffnungsschritt am 10. Juni schon erahnt wurde (siehe genaue Regeln rechts), ließen die Erleichterungen ab Juli viele laut jubeln oder auch staunen: Ab 1. Juli soll so gut wie alles möglich sein, die Voraussetzung dafür ist die 3G-Regel. Kurz versprach: „Mit 1. Juli kann geheiratet und gefeiert werden.“ Großevents wie das Frequency Festival im August können mit Tausenden Fans über die Bühne gehen. Auch für das Formel-1-Rennen in Spielberg ab 27. Juni soll es – so Kurz – eine Ausnahmeregelung geben.

Rückkehr zur Normalität in diesem Sommer

Kanzler Kurz, der stets für den Sommer eine Rückkehr zur Normalität versprochen hat, macht Nägel mit Köpfen. Für die Gastro gibt es keine Einschränkungen mehr, die Sperrstunde und der Mindestabstand fallen! Volle Stadien, Kinos, Theater

Ausgangslage

Derzeit gibt es in Wien knapp 600 aktive Corona-Fälle bei knapp zwei Millionen Einwohnern. Kurz mahnte aber, dass die Infektionszahlen mit den Öffnungen wahrscheinlich steigen werden, „relevant ist aber die Belastung in den Spitälern. Auch wenn die Zahlen nach oben gehen, bedeutet es nicht sofort eine dramatische Entwicklung.“

Keine Masken, dort wo 3G-Regelung gilt

Beim Thema Maskenpflicht legte man sich vorerst nur so weit fest, dass ab 10. Juni im Außenbereich keine Masken mehr getragen werden müssen – ab 1. Juli soll die Pflicht noch weiter gelockert werden. Nur mehr an Orten, an denen keine 3-G-Regel angewendet werden kann (Öffis, Shops), soll sie noch bleiben. Allerdings kommt der einfache Mund-Nasen-Schutz zurück.

Jetzt fiebern alle dem 1. Juli entgegen – getestet, genesen und rund 6 Millionen dann schon erstgeimpft.