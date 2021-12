Omikron: Auch Apple macht schon erste Läden dicht

In New York muss Apple schon erste Läden wegen Omikron schließen. Click & Collect ist jedoch weiterhin möglich.

Der iPhone-Hersteller Apple schließt angesichts einer Zunahme der Corona-Infektionen seine Einzelhandelsgeschäfte in New York. Kunden könnten jedoch Artikel, die sie zuvor online bestellt hätten, dort abholen, teilte Apple am Montag (Ortszeit) mit.

Die US-Bank Goldman Sachs verlangt unterdessen angesichts der steigenden Corona-Zahlen von ihren US-Mitarbeitern Auffrischungsimpfungen. Diese Maßnahme gelte ab dem kommenden Jahr, teilte das Geldhaus mit. Die Anordnung gelte auch für Besucher, die in die US-Büros kommen wollten.