Omikron im Abwasser: Hotspot im Süden Wiens entdeckt

In der Gemeinde Mödling sei der kritische Grenzwert überschritten worden.

Dies gibt der Molekularbiologe Andreas Bergthaler im Rahmen der Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Mückstein bekannt. "Soweit ich weiß, stimmt das ganz gut überein mit schon bekannten Omikron-Fällen, die aus dem Einzugsgebiet dieser Kläranlage Tage davor gemeldet wurden. Das schauen wir uns gerade näher an". Pro Woche werden über 100 Kläranlagen sequenziert, so Bergthaler. In Mödling wurde Ende November der Grenzwert von drei Prozent überschritten und Omikron erstmals österreichweit im Abwasser nachgewiesen.

Österreich sind bisher 59 Infektionen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bestätigt worden. Das sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. 49 davon wurden mittels PCR-Test festgestellt, die weiteren zehn wurden sequenziert. Allein sechs Fälle gab es bisher in der Bundeshauptstadt.