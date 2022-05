Jüngst tauchten die neuen Varianten BA.4 und BA.5 auf, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Teil von Omikron ebenfalls als besorgniserregend einstuft. Nach WHO-Angaben kamen erste Nachweise aus Südafrika. Beide Sublinien wiesen teils andere Charakteristika als andere Omikron-Varianten auf, hieß es - aber Details sind noch offen.

BA.4 in Südafrika erreichte bereits 35 Prozent in den jüngsten Stichproben. Auch in Österreich wurde jetzt eine Reihe von Proben gemeldet - wahrscheinlich ist es das erste europäische Land, das eine größere Übertragung von BA.4 hatte.

Here's the latest variant picture for the new BA.4 and BA.5 lineages.



BA.4 in South Africa reached 35% of recent samples.



Austria has reported a string of samples - probably the first other country to have community transmission of BA.4.

