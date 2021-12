Omikron: Wo die Corona-Zahlen jetzt explodieren

Die neue Corona-Variante bedroht Europa. Das sind die Hotspots.

Britische Experten schlagen Alarm: Zunächst sei man davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Infektionen mit der Variante innerhalb von zwei bis drei Tagen verdoppelt, sagte die medizinische Chef-Beraterin der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA), Susan Hopkins. "Es scheint im Moment, als sei diese Wachstumsrate eher noch kürzer als länger."

Richard Neher, der Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel, geht davon aus, dass Omikron andere Varianten wie Delta schon in Kürze europaweit verdrängt haben dürfte. Wenn die Entwicklung so weitergehe wie bisher, werde Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend sein. Die Übertragungsrate sei dreimal so hoch wie bei Delta. Grund dafür sei, dass sich sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte infizieren. Gegen eine Ansteckung seien Geimpfte bei der Delta-Variante besser geschützt gewesen als nun bei Omikron.

Norwegen mit Horror-Prognose

Aufhorchen ließ am Montag Norwegen. Dort warnt das nationale Gesundheitsinstitut FHI bereits in drei Wochen mit 90.000 bis 300.000 neue Omikron-Fälle pro Tag. Zwei Omikron-Infizierte hatten bei einer Weihnachtsfeier in Oslo immerhin 75 Prozent der geimpften Gäste angesteckt. In Norwegen wird nun für vier Wochen Alkohol-Ausschank untersagt. Veranstaltungen werden massiv eingeschränkt. Oslo gilt derzeit als Hotspot.

In Dänemark – das sehr viel sequenziert – gab es Montag bereits 3.400 Omikron-Fälle, die sich zuletzt alle zwei Tage verdoppelt hatten. Premierministerin Mette Frederiksen hat daher bereits die Schulferien vorverlegt. Sollte die Variante in den kommenden Tagen dominant werden, müssten alle Reiserückkehrer – auch die Geimpften – egal woher sie kommen, für zwei Wochen in Quarantäne.

Der Anteil der Omikron-Variante an allen Corona-Infektionen dürfte in Irland in einer Woche von einem auf elf Prozent gestiegen sein. Das schätzt die Gesundheitsbehörde des Landes. In den nächsten Tagen dürfte es zu einer weiteren rasanten Verbreitung kommen. In Irland sind 90 Prozent der Bevölkerung zwei Mal geimpft, ein knappes Drittel der Bevölkerung drei Mal. Nun sollen Boosterimpfungen schon drei Monate nach der zweiten Impfung angeboten werden, statt nach fünf Monaten.



Das sind die Hotspots

Die Corona-Zahlen in diesen Ländern stiegen bereits stark. Die höchsten Inzidenzen weisen derzeit aber noch die Slowakei, Belgien und Tschechien auf. Hier ist weiterhin die Delta-Variante dominant.