Ostern wie Weihnachten: Kommt wieder die 10er-Regel?

Im Gesundheitsministerium bastelt man schon an neuen Feiertagsregeln.

Wien. Derzeit gelten von 20 bis 6 Uhr früh die ­bekannten Ausgangsbeschränkungen, und auch untertags gibt es derzeit ja Beschränkungen: So dürfen sich derzeit maximal zwei Haushalte treffen, soll heißen: bis zu vier Erwachsene mit ihren maximal sechs kleinen Kindern.

Lockerung. Für das Osterfest selbst dürfte es allerdings Lockerungen geben, ist aus der Koalition zu hören. So durften sich ja bereits am 25. und 26. Dezember bis zu zehn Personen aus insgesamt zehn Haushalten treffen – eine ähnliche Regelung dürfte es auch zu Ostern geben.

Um die Zahlen nach Gottesdiensten nicht explodieren zu lassen, wird auch an einem Appell an die Kirchen gearbeitet, die Messen nur im Freien abzuhalten.