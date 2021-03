Kanzler-Vertrauter rechnet mit Gastro-Öffnung erst Ende April

Die Schanigärten sollen zu Ostern weiterhin geschlossen bleiben.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiterhin an. Am Samstag wurden erneut 3.344 Neuinfektionen und 28 Todesfälle gemeldet. Am Montag will Regierung mit Ländern über regionale Verschärfungen entscheiden.

Erwartet wird, dass die Schanigärten doch nicht am 27. März öffnen können. Kanzler-Vertrauter Wolfgang Rosam rechnet sogar damit, dass die Gastro-Öffnung erst Ende April erfolgt. „Angesichts der hohen Infektionszahlen wird sich das kein Politiker jetzt trauen. Also wird viel privat gefeiert, getroffen, konsumiert!“, so der Herausgeber des Gourmetmagazins Falstaff auf Twitter.

Das wird wohl nix,mit #schanigarten zu Ostern. Angesichts der hohen Infektionszahlen wird sich das kein Politiker jetzt trauen.Also wird viel privat gefeiert, getroffen,konsumiert!Hoffentlich im Freien!Hoffentlich-bitte-mit Tests zuvor!Gastroöffnung Ende April, dann aber komplett — Wolfgang Rosam (@RosamWolfgang) March 20, 2021

Regionale Lockerungen

Möglich ist weiterhin, dass Schanigärten in einzelnen Bundesländern öffnen. Rein von den Zahlen her dürfte weiterhin nur Vorarlberg offen haben. Überlegt werden aber offenbar auch Öffnungen in Bundesländern mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 200. Das würde derzeit auf Tirol, Steiermark und Kärnten zutreffen. Oberösterreich lag gestern bereits bei 199 – würde also nicht in diese Kategorie fallen.