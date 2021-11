PCR-Chaos in Apotheken: 3 Tage Wartezeit auf Ergebnis

Wiener müssen bis zu dreimal so lange auf das Testergebnis warten wie bisher.

Seit Anfang der Woche gilt am Arbeitsplatz die 3-G-Regel: Man darf nur zur Arbeit erscheinen, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist.

Das sorgte für Chaos in den Apotheken. Der Ansturm war groß: Viele benötigen einen PCR-Test für den Arbeitgeber. Eine ÖSTER-REICH-Leserin berichtete: "Ich habe mich am Freitagmorgen in der Paulaner Apotheke auf der Wiedner Hauptstraße mittels PCR-Test auf Corona testen lassen. Dort warnte man mich vor: Es könne bis zu 72 Stunden (!) dauern, bis ich das Testergebnis erhalte."

Normalerweise dauert es nur 24 Stunden, ehe man das Resultat bekommt. Nun muss man dreimal so lange warten. Und: Wenn man das Ergebnis erhält, ist es nicht mehr gültig (72 Stunden).

Problem. Aufgrund der längeren Wartezeit ist ein Arbeitsantritt oder Auslandsreise auch nicht möglich.