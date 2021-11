PCR-Gurgeltests in Salzburg im Handel teilweise vergriffen

Rund 45.000 10er-Packungen in den ersten Tagen abgeholt.

Seit 27. Oktober sind in Salzburg kostenlose PCR-Gurgeltests für zu Hause verfügbar. Die Nachfrage war in den ersten Tagen so hoch, dass die Test-Kits am Dienstag vor allem in der Stadt Salzburg bereits vergriffen waren, wie ein APA-Lokalaugenschein ergab. Ein Sprecher der vom Land mit der Abwicklung und Auswertung der Tests beauftragen Firma Novogenia sprach heute von einzelnen Engpässen. Entspannung sei aber in Sicht: 30.000 Packungen befänden sich bereits in Auslieferung.

In Salzburg wird jeweils eine Packung mit zehn Tests für bis zu drei Personen in einem Haushalt ausgegeben. "In der vergangenen Woche wurden im ganzen Land 75.000 Packungen ausgeliefert, das heißt 750.000 Gurgeltests. 45.000 10er-Packungen sind auch abgeholt worden", sagte Franz Wieser, der Sprecher des Landes, am Dienstag zur APA. "Viele Leute haben damit schon einige Tests daheim". Die Nachfrage sei aber nicht überall gleich stark gewesen. Vereinzelt zeige sich wohl auch ein gewisses "Hamsterverhalten" - also die Tendenz, Tests zu Hause zu horten. "Dazu besteht aber keine Notwendigkeit."

Wieser ging heute davon aus, dass die vorgesehene Kapazität von 100.000 PCR-Gurgeltests pro Woche mit Novogenia reiche, um den Bedarf zu decken. Daran dürfte auch die geplante Einführung der 2,5G-Regel nichts ändern. "Fast 60 Prozent der Leute sind geimpft, die Schüler werden in den Schulen getestet, und es gibt nach wie vor die Möglichkeit, PCR-Tests bei den bestehenden Teststraßen zu machen." Von den neu im Handel verfügbaren Gugeltests seien mittlerweile 5.000 Proben ans Labor zurückgekommen.

Erhältlich sind die Test-Kits in Salzburg vor allem in den Spar-Märkten und bei wenigen Bezirksstellen des Roten Kreuzes. Die Proben können in 107 Spar-Märkten und 16 McDonald's-Filialen im ganzen Land abgegeben werden, dazu in 118 der 119 Gemeindeämter. Einzige Ausnahme ist die Stadt Salzburg, da hier die Dichte an Spar-Märkten ohnehin hoch ist.

In der letzten Oktoberwoche wurden in Salzburg neben rund 31.000 PCR-Gurgeltests noch fast 121.000 Corona-Antigen-Schnelltests durchgeführt. Das Land will aber künftig für die 3G-Regel als Testnachweis nur mehr einen negativen PCR-Test akzeptieren, also auf die 2,5G-Regel setzen.