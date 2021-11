PCR-Test-Verzögerungen auch in der Steiermark

Nächste Woche eröffnet Auswertungslabor in Graz.

In der Steiermark hat es am Donnerstag noch immer Verzögerungen bei der Testabnahme wie auch der Auswertung der PCR-Tests gegeben. "Wir haben das 24-Stunden-Ziel bis zum Testergebnis noch nicht wieder erreicht, aber wir hoffen auf Entlastung ab der nächsten Woche", so Testkoordinator Harald Eitner auf APA-Anfrage. Dann werde in Graz ein Auswertungslabor eröffnet, das "ausreichend Kapazitäten für die in der Steiermark anfallenden Tests" zur Verfügung stellen soll.

"Die Maschinen und die 40 Arbeitskräfte stehen bereit", so Eitner. An den Corona-Teststraßen des Landes herrsche nach wie vor "reger Andrang". Zu den Stoßzeiten in den Morgenstunden und am späten Nachmittag komme es zu größeren Staus mit Wartezeit um eine Stunde.

"Wir versuchen zwei getrennten Schlangen für vorangemeldete und spontane Testungen zu führen, räumlich ist das aber nicht überall möglich. Und wir kämpfen auch mit Mangel an Personal, das die Einhaltung der Schlange überwacht", so Eitner.

An den steirischen Teststraßen wurden in der vergangenen Woche insgesamt 128.180 PCR-Testungen verzeichnet. Zudem wurden in der Vorwoche 26.245 PCR-Heimgurgeltests und 71.682 Antigen-Schnelltests durchgeführt. In den steirischen Apotheken wurde in der Vorwoche insgesamt 58.908 Mal getestet.