Polit-Streit um 1G-Regel ab Herbst

Die Verschärfung sorgt vorab für Streit. Sogar Gas­tronomen sind sich uneinig.

Was tun gegen die explodierenden Infektionszahlen? Jetzt nähert sich ­Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein – vorsichtig – an die 1G-Regel (nur mehr Geimpfte dürfen hinein).



Gegenüber ÖSTERREICH sagt er: „Der Weg geht von 3 G über 2 G und 1 G, und das Ziel ist kein G, dann ist die Pandemie vorbei.



In diesem Sinne will ich über 1 G als Zutrittsregel in Hinblick auf den Herbst reden.“ Derzeit allerdings wäre dem Minister eine Umsetzung zu früh.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit OE24PLUS. Gleich anmelden