Ranking: Diese Bundesländer impfen am schnellsten

In den letzten sieben Tagen wurden erstmals mehr als 500.000 Spritzen gesetzt.

Virologe Norbert Nowotny ist zuversichtlich: "Die Pandemie geht nach Sommer zu Ende".



Insgesamt haben österreichweit bereits 3.850.933 Menschen (48,92% der impfbaren Bevölkerung) mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten.