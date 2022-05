Rauch: Maskenpflicht bleibt bis 8. Juli

Handelsvertreter und Gewerkschaften fordern seit Wochen das Aus der Maskenpflicht im gesamten Handel – doch Gesundheitsminister Rauch will erst im Juli über weitere Lockerungen entscheiden.

Österreich hält als eines der wenigen EU-Länder immer noch an der FFP2-Maskenpflicht im Lebensmittelhandel fest – obwohl Handelsvertreter und Gewerkschaften seit Wochen auf ein Aus der Maskenpflicht im gesamten Handel pochen. Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, in einer Aussendung: "Wir müssen unseren Teams in den Filialen im wahrsten Sinne des Wortes wieder Luft zum Atmen geben. Bei den aktuellen Fallzahlen ist ein Fortführen der Maskenpflicht auch nicht mehr belastbar zu argumentieren."

Auch aufgrund der stagnierenden Corona-Zahlen argumentierten zahlreiche Virologen bereits für weitere Lockerungen. Doch Gesundheitsminister Rauch beharrt auf die Beibehaltung der aktuellen Corona-Regeln bis Juli – denn die Verordnung gilt noch bis 8. Juli. Erst dann werde man über mögliche weitere Schritte entscheiden, so Rauch am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz.