Als wäre die Corona-Pandemie längst Geschichte – so wild wird wieder gefeiert.

Wien. Sonntag wurde die Wiener Donauinsel zum ­Rave-Hotspot: Über 1.000 ­Jugendliche versammelten sich unter einer Brücke der Tangente (A 23) in Wien zur Megaparty: „Wir tanzten zu lauter Rave-Musik und feierten ausgelassen“, sagt ein Teilnehmer zu ÖSTERREICH. „Die Stimmung war wie vor Corona-Zeiten“, schildert der Raver. Zuvor hatte ein Wiener Partyveranstalter via ­Social Media aufgerufen, am Rave-Event teilzunehmen. Laut Polizeisprecher handelte es sich um „eine angemeldete Kundgebung zum Thema Schaffung alternativer Freiräume für Kunst und Kultur in Wien“. Pünktlich um 21.30 Uhr wurde diese auch beendet. Wegen lauter Musik gab es Beschwerden, jedoch keine Anzeigen.

Schlägereien bei Partys am Wiener Donaukanal

Schlägereien. Auch am Wiener Karlsplatz traf sich die Rave-Szene. Die Polizei war im Dauereinsatz. Partywütige Teenager aus den Bundesländern feierten schließlich am Samstag am Wiener Schwedenplatz. Nach der Sperrstunde um 22 Uhr wurde der Donaukanal regelrecht gestürmt. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Vier Personen wurden letztlich wegen Schlägereien festgenommen.