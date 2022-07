Regierung bereitet sich auf Lockdown im Herbst vor

Beim gestrigen Gipfel mit den Ländern wurde nicht nur das Quarantäne-Aus beschlossen, sondern auch der Corona-Plan für den Herbst vorgelegt – und dieser könnte einen weiteren Lockdown beinhalten.

Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Entscheidungen sind erwartungsgemäß keine gefallen, es wird damit gerechnet, dass die Bundesregierung beim Ministerrat am Mittwoch eine Lockerung beziehungsweise das Ende der Quarantäne verkündet.

Im Zuge der Beratungen wurde den Ländern erneut der Intensivbetten-Stufenplan vorgelegt, der bereits im Mai präsentiert wurde – und an welchem Rauch weiterhin festhält. Dieser Stufenplan sieht vier Szenarien vor – je nach Auslastung der Spitalsbetten werden Maßnahmen getroffen. Im "sehr ungünstigen Fall" kommen wieder "starke" Einschränkungen im gesellschaftlichen und sozialen Leben – was einem Lockdown entspricht. Szenarion1, 2 und 3 gehen jeweils von einem "Idealfall", einem "Günstigen Fall" und einem "Ungünstigen Fall" aus.

Gesundheitsminister Rauch wird sich heute Nachmittag um 16.30 Uhr in einer Pressekonferenz zum Quarantäne-Aus und zum weiteren Vorgehen der Regierung äußern.

Ludwig gegen Quarantäne-Aus

Am gestrigen Montag äußerte sich bereits Wiens Bürgermeister Ludwig zum Quarantäne-Gipfel. Die Stadt Wien orientiere sich an den Empfehlungen der WHO und sei gegen das Aus der Quarantäne. "Ich sehe den Vorstoß der Bundesregierung als Schritt in die falsche Richtung." Man müsste sich viel mehr auf die Herbstwelle vorbereiten, denn die Infektionszahlen flachen nicht ab. "Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst mit einer weiteren Welle zu rechnen haben", so Ludwig.

Bisher ist die Stadt Wien immer einen strikteren Kurs in Sachen Corona gefahren. So dauert in Wien die Quarantäne derzeit zehn Tage, in den anderen Bundesländern kann sich, wer symptomfrei ist, nach fünf Tagen mit Verkehrsbeschränkungen (Maske) wieder bewegen. Das Freitesten nach fünf Tagen ist in allen Bundesländern möglich. Bei der nun bevorstehenden Abschaffung der Quarantäne werde man auch in Wien die bundesweite Verordnung zur Kenntnis nehmen. Bei 300.000 Pendlern jeden Tag sei es schwer unterschiedliche Regelungen umzusetzen und durchzuhalten, sagte der Bürgermeister.

Ludwig kritisierte einmal mehr, dass die SPÖ-regierten Länder zum wiederholten Mal von der schwarz-grünen Regierung im Vorfeld nicht eingebunden wurden und aus den Medien vom geplanten Ende der Quarantäne erfahren haben. Vor einigen Tagen war ein Verordnungsentwurf bekannt geworden, wonach für Coronainfizierte künftig nur noch Verkehrsbeschränkungen gelten sollen. Demnach könnte man sich bei einer Infektion mit Maske fast überall frei bewegen. Betretungsverbote gäbe es nur an bestimmten Orten (Spitäler, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, Volksschulen und Horte), allerdings nicht für dort Beschäftigte.

Betroffen wären vom Ende der Quarantäne über 100.000 Menschen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt aktuell bei bis zu 15.000 pro Tag. Rund 1.500 Spitalsbetten sind derzeit von COVID-Infizierten belegt. Eine Überlastung des Gesundheitssystems sei nach aktueller Einschätzung nicht zu erwarten, hieß es in einer Aussendung der Regierung.