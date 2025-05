34 Gratis-Open-Air-Konzerte im Linzer Donaupark

Musikpavillon bringt viel Kultur bei freiem Eintritt an die größte Freizeit- und Kulturmeile von Oberösterreich.

Linz. Von 18. Juni bis 17. August öffnet der Musikpavillon im Donaupark bereits zum 35. Mal seine Tore und lädt zu einem abwechslungsreichen Konzertsommer bei freiem Eintritt ein. Von Fuzz und Punkrock über Afro-Cuban, Hip-Hop und Funk bis hin zu Dialektpop und Indie, dazu Jazz, Blasmusik und Singer-Songwriter – das Programm spannt einen weiten Bogen musikalischer Genres und bietet für jeden Geschmack etwas.

„Der beliebte Linzer Open Air - Sommer geht in die nächste Runde. Neun Wochen lang ist der Donaupark mit dem Musikpavillon wieder Bühne für die heimische Musikszene mit 34 Gratis-Konzerten und Veranstaltungen. 140 eingegangene Bewerbungen für den Auftritt zeigen, wie begehrt diese Konzerte für lokale Musiker*innen sind, denen die Stadt Linz kostenlos eine Bühne zu Verfügung stellt. Das Publikum darf sich diesen Sommer wieder auf viel Kultur bei freiem Eintritt im Linzer Donaupark als größte Freizeit- und Kulturmeile des Landes freuen“, ist Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer vom Programm des Musikpavillons begeistert.

Auch in diesem Jahr startet die Saison mit einem der drei beliebten „Acoustic Qlash“-Mittwoche des Kultur- und Medienvereins junQ.at, die sich in den vergangenen Jahren als wahrer Publikumsmagnet erwiesen haben. Die Donnerstage stehen 2025 wieder ganz im Zeichen der Blasmusik, während an den Sonntagen erneut die Jazzfreunde auf ihre Kosten kommen. Freitags und samstags sorgt ein vielfältiges Line-up aus lokalem Pop, Rock, Hip-Hop, Indie sowie Singer-Songwriter*innen für beste Unterhaltung. Das vollständige Programm ist ab sofort online abrufbar.

Chance für junge Bands

Ein zentraler Bestandteil des Festivals ist die Förderung von Nachwuchsmusiker und Musikgruppen aus Linz, was sich auch in der Programmgestaltung 2025 widerspiegelt. Die bewährte Kooperation mit dem StifterHaus garantiert auch heuer wieder literarisch inspirierende Abende. Fortgesetzt wird ebenso die Zusammenarbeit mit Wortwerkler: Am 23. Juli lädt der Kulturverein erneut zu einem Poetry Slam im Musikpavillon. Als Mitveranstalter treten auch 2025 wieder der Jazzpoint Linz, der OÖ Blasmusikverband Bezirk Linz Stadt sowie der Kultur- und Medienverein junQ.at auf, der die „Acoustic Qlash“-Reihe gestaltet.

Alle Termine sowie Details zum Programm gibt es auf der Website der Linz Kultur sowie auf linztermine.at. Für Hintergrund-Informationen sowie alle Infos zu den Bands und rund um den Pavillon folgen Fans dem Musikpavillon am besten auf Instagram. Der Kanal wird mit den frischesten Eindrücken der Konzerte und Mitschnitten zum Nachschauen bespielt und bietet so die ideale Begleitung zum Konzertsommer an der Donaulände.

Bei Sturm und Unwetter erfolgt die ersatzlose Absage der jeweiligen Veranstaltung. Aus organisatorischen Gründen müssen eventuelle Absagen zeitgerecht erfolgen, daher kann es auch vorkommen, dass sich zum geplanten Konzertbeginn das Wetter wieder gebessert hat und die Veranstaltungen trotzdem nicht stattfinden. Auskünfte über abgesagte Veranstaltungen werden am jeweiligen Tag auf Instagram und Facebook veröffentlicht oder unter der Telefonnummer +43 (0) 732 / 7070 -1070 (Portier im Alten Rathaus) erteilt.