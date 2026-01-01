Alles zu oe24VIP
Rodel
© Getty

Herrenlose Rodel

Geister-Rodel erfasst Bub auf Skipiste

01.01.26, 13:56
Urlauber aus Deutschland hatte große Pech. 

Stmk. Ein siebenjähriger Skifahrer ist Mittwochnachmittag bei der sogenannten Ostabfahrt der Hochwurzen im obersteirischen Bezirk Liezen auf der Piste von einer herrenlosen Rodel erfasst und schwer verletzt worden.

Der Bub aus Deutschland, der zu Sturz kam, wurde von der Pistenrettung versorgt und von der Crew des Rettungshubschraubers C14 in das Spital nach Linz gebracht. Laut Polizei dürfte sich die Holzrodel etwas oberhalb der Piste aus noch ungeklärter Ursache gelöst haben.

