Silvester in Salzburg
© Getty

Neujahr 2026

So starten unsere Politiker ins neue Jahr

01.01.26, 14:06
Auf der Couch mit Tee, im Burgtheater, beim Feuerwerk abfeuern oder in der Schneelandschaft. So starten unsere Politiker ins neue Jahr 2026!

Beim Jahreswechsel veröffentlichten Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenmininisterin Beate Meinl-Reisinger Jahresrückblicke in den sozialen Medien.

Mehr zu sehen gab es bei einigen anderen Regierungskollegen. So zeigte sich Vizekanzler Andreas Babler mit seiner Frau Karin im Burgtheater: "Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr!"

SPÖ-Chef Andreas Babler rutscht mit Frau Karin im Burgtheater ins neue Jahr 2026.

SPÖ-Chef Andreas Babler rutscht mit Frau Karin im Burgtheater ins neue Jahr 2026.

© instagram
 

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) grüßte mitten aus einer Schneelandschaft. "Prosit 2026" hatte sie hinter sich in den Schnee gezeichnet. In den Armen trug sie einen süßen Hund. Damit setzte sie einen Trend, dem auch die Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Christian Kern (SPÖ) folgten, die rund um Silvester ebenfalls mit ihren Hunden posierten.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wünscht frohes neues Jahr in paradiesischer Schneelandschaft.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wünscht frohes neues Jahr in paradiesischer Schneelandschaft.

© x

Ruhiger angehen ließ es Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die sich einen Tee gekocht hatte.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler genießt die letzten Momente 2025 auf der Couch mit Tee und wünscht allen ein frohes neues Jahr.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler genießt die letzten Momente 2025 auf der Couch mit Tee und wünscht allen ein frohes neues Jahr.

© instagram

Ruhig startete auch FPÖ-Chef Herbert Kickl im Beisein seiner Familie in das neue Jahr.

Als einziger Regierungspolitiker sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) zu oe24, dass er mit seinen Söhnen ein Feuerwerk gezündet hatte. 

Tierischer Start ins neue Jahr

Ex-Kanzler Nehammer und Kern schicken tierische Fotos

Auf den Hund gekommen: Ex-Kanzler Nehammer und Kern schicken tierische Fotos zum Jahreswechsel.

© instagram

Ex-Kanzler Nehammer und Kern schicken tierische Fotos

Auf den Hund gekommen: Ex-Kanzler Nehammer und Kern schicken tierische Fotos zum Jahreswechsel.

© instagram

Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Christian Kern (SPÖ) posteten beide Fotos ihrer Hunde.

