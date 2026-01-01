Oberösterreicher posten hier ihre sportlichen Neujahrsvorsätze

Wenn man Ziele offiziell bekannt gibt, sind die Chancen größer das Ziel auch wirklich zu verfolgen.

OÖ. „Die neue OÖ-Sportstrategie 2032plus löst am 1. Jänner 2026 die vor einem Jahrzehnt erstellte ‚Sportstrategie Oberösterreich 2025‘ ab und wird für die kommenden Jahre den strategischen Leitfaden für das Sportland Oberösterreich bilden. Mit der zentralen Botschaft „It’s up to me! Es liegt an mir!“ stellt sie die Eigenverantwortung jedes Einzelnen für Bewegung, Gesundheit und sportliches Engagement in den Mittelpunkt – und ist damit auch ein perfekter Neujahrs-Vorsatz. Sport wird dabei als weit mehr als körperliche Aktivität verstanden: als Motor für Gesundheit, Lebensfreude, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit“, erklärt Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Strategie geht am Neujahrstag die Landing-Page www.itsuptome.at online.

© Getty

„Die Plattform versteht sich als digitaler Einstieg in die neue Sportstrategie und wird in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise zu einer Unterstützungs- und Begleitplattform für Bewegung und Sport in Oberösterreich weiterentwickelt und ausgebaut. Ziel ist es, Menschen niederschwellig zu motivieren und sie aktiv bei der Umsetzung ihrer persönlichen Vorsätze zu begleiten. Alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind eingeladen, dort ihre sportlichen Neujahrsvorsätze zu formulieren und sichtbar zu machen“, lädt Achleitner ein.