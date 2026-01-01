Alles zu oe24VIP
ADX-Bohrungen
© fotokerschi.at

Suche nach Gas

Nach Molln: Nun auch ADX-Bohrungen in Frankenmarkt und Kremsmünster

01.01.26, 12:43
Teilen

Es wird wieder nach Gas gesucht, vielleicht wird stattdessen, wie in Molln, wieder Erdöl gefunden. 

Frankenmarkt/Kremsmünster. Das Energieunternehmen ADX Energy plant in Oberösterreich trotz Einschränkungen und Rückschlägen weiterhin, nach Bodenschätzen zu suchen. Mitte Jänner soll der Bau für die Bohrplätze in Frankenmarkt (Bez. Vöcklabruck) und Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) starten. Es sollen sogenannte „seichte Gasbohrungen“ durchgeführt werden. „Von seichten Bohrungen sprechen wir, wenn die Bohrung nicht tiefer als 1000 Meter geht“, sagt ADX-Geschäftsführer Alan Reingruber im ORF-Interview. Die Bohrungen sollen nur rund zwei Wochen laufen. 

Viel intensiver wird in Molln (Bez. Kirchdorf) ab Februar weitergebohrt. Aktuell darf das Unternehmen nur in den Monaten Februar und März nach Bodenschätzen in Molln suchen. Denn laut Landesverwaltungsgericht seien die Eingriffe in die Natur im Sommerhalbjahr „sehr hoch" bis überragend“, im Winterhalbjahr lediglich „hoch“. 

In Molln hat man bisher Erdöl gefunden - nach Gas hatte man gesucht.

