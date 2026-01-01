Alles zu oe24VIP
Aperschnalzen
© fotokerschi.at

Auf Promenade

Traditionelles Neujahrschnalzen soll böse Geister vertreiben

01.01.26, 13:23
Eine Veranstaltung, die man nur ohne Kater-Kopfweh besuchen sollte. 

. Vor dem Linzer Landhaus fand am Neujahrstag das traditionelle Neujahrsschnalzen statt. Dieser Brauch, der heuer bereits zum 101. Mal gepflegt wurde, steht symbolisch für das Vertreiben böser Geister und soll dem neuen Jahr Glück und Segen bringen. Der Brauch wurde von zugewanderten Bauernsöhnen aus dem Mühlviertel nach Linz mitgebracht.  

Hunderte Besucher, allen voran LH Thomas Stelzer (ÖVP), versammelten sich um den traditionellen Jahresauftakt im Herzen von Linz mitzuerleben. Mitgewirkt haben die Schnalzergruppe der Altstädter Bauerngmoa, die Prangerschützen Vöcklamarkt, die Musikkapelle Vöcklamarkt, eine Gemeindeabordnung und Vereine aus Vöcklamarkt sowie die Linzer Alphornbläser.

