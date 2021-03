Regierungs-Insider: So öffnet die Gastro

Wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr, sind Lockerungen ab dem 22. März geplant.

Erste Öffnungsschritte soll es voraussichtlich am 22. März geben, wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr. Offenbar werden dabei regional unterschiedliche Vorgangsweisen erwogen. So könnten Lockerungen etwa Vorarlberg, das eine niedrige Inzidenz hat, bevorstehen.



Die Entscheidung wie man in der Corona-Krise weiter vorgehen wird, fällt heute Abend nach dem Gipfel mit Experten.



