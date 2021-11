Regierungs-Plan: Gastro-Lockdown soll länger dauern

Der Lockdown soll vorerst nur für Handel und Frisöre enden, Lokale bleiben weiterhin geschlossen. oe24 hat die Details.

Nun dürfte es fix sein: Der Lockdown wird am 12. Dezember nur stufenweise enden. So sollen laut oe24-Informationen am 13. Dezember vorerst nur Handel und körpernahe Dienstleister (Frisöre, Kosmetikstudios, etc.) aufsperren dürfen. Die Gastronomie und Hotellerie dürfte hingegen vorerst geschlossen bleiben. Entsprechende Pläne soll das Gesundheitsministerium bereits intern kommuniziert haben. Experten seien besorgt, dass eine Öffnung von allen Branchen zu einem Wiederanstieg der Infektionen führen könnte.





