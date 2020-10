Rekord-Anstieg: 1.058 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Erstmals seit 26. März gibt es in Österreich mehr als 1.000 neue Corona-Fälle.

Nachdem sich die Corona-Zahlen in Österreich in den letzten Wochen wieder einigermaßen stabilisiert haben, sind sie am Samstag rasant angestiegen. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden 1.058 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Es ist erst das zweite Mal, dass es mehr als 1.000 neue Fälle an nur einem Tag gibt.

Die meisten Neuinfektionen gab es mit 474 neuen Fällen erneut in Wien. Auch in Niederösterreich (191 neue Fälle), Tirol (126) und Oberösterreich (111) steigen die Zahlen rasant an.

474 neue Fälle in Wien

Stand Samstag, 3. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 17.161 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 255. Zwei Frauen (95, 91) sind verstorben.

12.458 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 4.959 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 472.159 Testungen.

191 Neuinfektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Samstagfrüh um 191 auf 7.151 gestiegen, teilte der NÖ Sanitätsstab mit. Aktuell sind 1.133 Personen als erkrankt gemeldet. 5.903 Personen, um 150 mehr als am Freitag, gelten als genesen. Im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen waren in Niederösterreich bisher 116 Todesopfer zu beklagen. Bisher wurden 275.412 Tests durchgeführt.

