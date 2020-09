Rekord-Anstieg: 403 Neuinfektionen in nur 24 Stunden!

Bei den Corona-Infektionen wurde in den letzten 24 Stunden ein besorgniserregender Anstieg verzeichnet: 403 Neuinfektionen an nur einem Tag - 203 alleine in Wien.

Österreichweit. Im 24-Stunden-Vergleich wurden in Österreich 403 Corona-Neuinfektionen vermeldet. 203 davon alleine in Wien. Die restlichen Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf: Niederösterreich (+60), Tirol (+56), Steiermark (+30), Oberösterreich (+29), Salzburg (+12), Vorarlberg (+9), Kärnten (+3) und Burgenland (+1).

Die Lage in den Bundesländern im Detail

Wien: In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 203 bestätigte Coronavirus-Infektionen neu dazugekommen. Damit wurden mit Stand Donnerstag, 8.00 Uhr, bis dato 8.420 positive Testergebnisse registriert, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. Außerdem mussten bereits vor dem offiziellen Schulstart am Montag eine Handvoll Schüler in Quarantäne. Dabei geht es um sechs Kids der Vienna International School (VIS). In der englischsprachigen Privatschule in der Donaustadt läuft der Unterricht nämlich bereits seit Beginn dieser Woche. Nach einem am Mittwoch gemeldeten positiven Fall wurden sechs Schüler in eine zehntägige Quarantäne geschickt, informiert die VIS auf ihrer Homepage und bestätigt damit einen Bericht der Tageszeitung "Österreich" (Donnerstagsausgabe).

Ansonsten laufe der Schulbetrieb normal weiter. Die Chance einer Infektion anderer Schüler oder Lehrer sehr durch die strikte Maskenpflicht an der Schule gering, versichert man. Laut Online-Auftritt hat die VIS 1.360 Schüler und 290 Mitarbeiter. Was die Gesamtsituation in Wien betrifft, sind inzwischen 6.412 Infizierte wieder genesen. Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Virus stehenden Todesfälle blieb mit 211 unverändert.

Niederösterreich: In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Donnerstagfrüh um 60 auf 4.142 erhöht. 3.712 Personen, um 59 mehr als am Vortag, galten nach Angaben des Sanitätsstabs als genesen. Mittlerweile 109 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. Aktiv erkrankt waren somit 321 Patienten, 208.128 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Tirol: In Tirol sind seit Mittwochabend 22 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit waren mit Stand Donnerstagvormittag 417 Personen aktuell infiziert. Diese Zahlen gingen vom Dashboard des Landes hervor. Der letzte Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus datiert in Tirol vom 22. Mai. Die meisten Fälle gab es aktuell mit 128 im Bezirk Kufstein, dahinter folgten die Landeshauptstadt Innsbruck, sowie der Bezirk Innsbruck-Land mit jeweils 112 Fällen. In Tirol wurden bisher 194.970 Tests durchgeführt.

