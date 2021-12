Gesundheitsminister Veran: "Zahlen sind nicht gut"

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich ist noch höher als von Gesundheitsminister Olivier Veran zunächst angekündigt. Die Behörden verzeichneten 91.608 neue Fälle und damit die höchste Zahl seit dem Beginn der Pandemie. Veran sprach kurz zuvor von etwa 88.000 bestätigten Fällen, was ebenfalls ein Rekord gewesen wäre. "Die heutigen Zahlen sind nicht gut", sagte der Minister. Vermutlich werde es bald Änderungen an den Corona-Vorschriften geben.