Rüsten für Friseur-Besuch: 212.000 stürmen Gratis-Tests

„Die langen Locken müssen weg!“ – das scheint das Motto im ganzen Land zu sein.

Österreich sperrt wieder auf, der Lockdown wird heute gelockert. Auf diesen Fotos sieht man, was vielen wirklich wichtig ist: die Haarpracht.

Am Wochenende bildeten sich auch deswegen lange Schlangen vor den Corona-Testzentren. Friseure dürfen ab sofort mit negativem Corona-Test wieder besucht werden (Details siehe rechts).

Die Haarsalons werden sich gefasst machen müssen: Am Wochenende sind 212.647 Tests bundesweit eingemeldet worden (Stand Sonntagmittag). Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es 69.704, also nicht einmal ein Drittel davon.

Das Phänomen wird aus ganz Österreich gemeldet

Beim ÖSTERREICH-Lokalaugenschein in der Teststraße vor dem Schloss Schönbrunn standen am Sonntag um 11 Uhr mehr als 50 Autos an. Fazit unseres Reporters: „Super organisiert. Sobald der Abstrich gemacht ist, dauert es wenige Minuten und man hat das Ergebnis.“ Nur etwas geringer war gleichzeitig der Andrang bei der Teststraße Austria Center.

Wien war freilich kein Einzelfall: Aus der Steiermark, aus Oberösterreich (19.000 Anmeldungen für Sonntag und Montag), Tirol und dem Burgenland (in Gols kein freier Termin bis nach 11. 2.) werden ähnliche Szenen gemeldet.

Test auch für Beruf

Freilich: Corona-Tests benötigt man nicht nur für das Ende des „Locken-Downs“. Berufstätige mit direktem Kundenkontakt, Lehrer, Kindergärtner, Lagerlogistiker, müssen alle sieben Tage einen negativen Test vorweisen.