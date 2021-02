Schulstart in Österreich: Wirbel um volle Klassen und Tests

280.000 Kinder dürfen heute wieder in die Schule – mit Maske, Test und Abstand.

Heute heißt es für 280.000 Schüler in Wien und Niederösterreich: Zurück in die Klassen! Alle Volkschüler gehen in den Vollbetrieb, für Unter- und Oberstufe gilt Schichtbetrieb (je zwei Tage die Woche, Freitag ist für alle Home Schooling).Ein Riesenprojekt für Lehrer und Eltern – denn ohne FFP2-Maske und Schnelltest darf niemand in die Klasse. Heute ist noch ein sogenannter Puffertag – wer sich nicht testen will oder keine Einverständniserklärung (bis 14 Jahre) von seinen Eltern hat, wird in eine Betreuungsklasse geschickt. Ab Dienstag muss jeder, der nicht getestet ist, wieder nach Hause.Kein Wunder, dass die Nerven bei Eltern, Lehrern und auch Schülern blank liegen. Mehr dazu lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!