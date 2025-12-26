Feuerwehr kämpfte zu Weihnachten gegen Schneemassen

Mehr als 25 winterbedingte Einsätze haben Feuerwehren im Bezirk Oberwart zu Weihnachten absolviert.

Entlang der L361 und an Nebenstraßen waren zahlreiche Bäume unter der Schneelast umgeknickt und stellten "eine erhebliche Gefahr" dar, berichtete das Bezirkskommando. Die Helfer arbeiteten am Heiligen Abend und am Christtag daran, blockierte Verbindungen freizumachen und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Verletzt wurde niemand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Günseck, Glashütten, Stadtschlaining, Holzschlag, Unterkohlstätten und insbesondere Goberling, die allein bis zum Christtag am späten Vormittag zwölf Alarmierungen binnen 24 Stunden verzeichnet hatte, leisteten mehr als 140 freiwillige Stunden. Viele Feuerwehrfrauen und -männer verbrachten die Weihnachtsfeiertage demnach im Einsatz und nicht mit ihren Familien, erinnerte das Bezirkskommando.