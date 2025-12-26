Einbruch an Weihnachten – Schüsse bei Polizei-Einsatz

Die Polizei hat am Heiligen Abend im Bezirk Wolfsberg Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Eine Nachbarin hatte die Exekutive alarmiert, weil sie zwei Männer beim Einbruch ins Nachbarhaus beobachtet hatte. Als die erste Streife beim Tatort eintraf, sprangen zwei Männer aus dem Fenster und machten sich aus dem Staub. Da sie der Aufforderung zum Stehenbleiben nicht nachkamen, gaben die Beamten mehrere Warnschüsse ab. Einer der Verdächtigen ließ sich kurz darauf festnehmen.

Der zweite Täter lief davon und ließ dabei einen Rucksack mit der Beute fallen. Diesen Mann konnten die Polizisten zunächst nicht ergreifen, allerdings hielten sie im Zuge der Fahndung in der Nähe ein Auto an, in dem sie typisches Einbruchwerkzeug fanden. Den Lenker nahmen sie ebenfalls fest. Am ersten Weihnachtsfeiertag in der Früh konnte die Polizei dann auch den mutmaßlichen dritten Täter in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Chilenen. Das Landeskriminalamt führt nun die weiteren Ermittlungen durch, informierte die Landespolizeidirektion.