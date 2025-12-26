Betrunkener Snowboarder schläft auf Skipiste ein

Der 18-jährige Steirer war auf der Skipiste nahe des Gipfels der Planai eingeschlafen. Ein Rettungseinsatz war die Folge. Als die Einsatzkräfte den Betrunkenen auf einen Motorschlitten heben wollten, fuchtelte der 18-Jährige plötzlich mit einem Messer herum.

Schladming. Alpine Einsatzkräfte haben am frühen Donnerstagabend in Schladming (Bezirk Liezen) einen betrunkenen Snowboarder gerettet. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war auf der Skipiste nahe dem Gipfel der Planai eingeschlafen, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.15 Uhr und damit bereits nach Ende des Liftbetriebs waren Einsatzkräfte der Pistenrettung im oberen Bereich der "Herren-WM-Strecke" auf den offensichtlich stark betrunkenen jungen Mann aufmerksam geworden. Der 18-Jährige dürfte ein nahe gelegenes Après-Ski-Lokal kurz zuvor zu Fuß und ohne sein Snowboard verlassen haben. Auf dem Weg ins Tal verlor er laut Polizei offenbar die Orientierung und schlief auf der Skipiste ein.

Mit Klappmesser gefuchtelt

Als alpine Rettungskräfte den Betrunkenen auf einen Motorschlitten heben wollten, fuchtelte der junge Steirer jedoch plötzlich und sichtlich orientierungslos mit einem geöffneten Klappmesser umher. Unmittelbar bedroht soll er seine Helfer dabei nicht haben. Jedoch alarmierten Pistenretter vorsorglich zur Unterstützung die Polizei.

Nachdem Einsatzkräfte dem 18-Jährigen das Messer abgenommen hatten, transportierten sie ihn mit dem Motorschlitten sicher ins Tal. Dort angekommen, versuchten Polizisten den jungen Mann zum Vorfall zu befragen. Dieser war aufgrund seiner Alkoholisierung jedoch nicht mehr imstande, Antworten zu geben. Stattdessen übergab sich der Mürztaler mehrmals, ehe er vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schladming eingeliefert wurde. Über einen eingesteckten Ausweis gelangten die Helfer zur Identität des Mannes.

Verrechnung der Kosten wird geprüft

Laut der Landespolizeidirektion erwartet den 18-Jährigen nicht nur eine Anzeige wegen des Verdachts der Anstandsverletzung. Auch die Verrechnung der Kosten für den grundsätzlich vermeidbaren Einsatz werde geprüft.