Salzburg startet Impf-Straße im Flugzeug

In Salzburg konnte man sich heute erstmals auch im Flieger impfen lassen. Das Fazit: Bis 13 Uhr wurden schon 100 Impfdosen verabreicht.

Um die Impfquote weiter zu erhöhen, impft Salzburg nun auch im Flieger. Heute, Dienstag, wurde aus diesem Grund eine eigene Eurowings-Maschine gechartert. Bis 18:30 Uhr konnte man sich im Flugzeug eine erste, zweite oder dritte Dosis abholen - inklusive Check-In am Flughafen durch Rot-Kreuz-Mitarbeiter, einer eigenen Sicherheitskontrolle und einem Besuch im Cockpit.

Die Geschäftsführung des Salzburg Airport zeigte sich zufrieden: "Ich war sehr überrascht, dass so viele Menschen schon hier waren, bevor wir im übertragenen Sinn gestartet sind. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir das zusammen mit Eurowings, dem Roten Kreuz und dem Land Salzburg organisieren konnten", so Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens in einer Aussendung des Landes.