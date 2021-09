Schock-Prognose für Intensivstationen

Alarm-Prognose des Covid-Konsortiums über Entwicklung auf Intensivstationen.

Wien. So stieg österreichweit die Anzahl der Corona-Patienten in Kliniken abermals signifikant: In Wien, Vorarlberg und NÖ lag die Belegung der In­tensiv-Betten am Sonntag schon bei durchschnittlich 13,7 Prozent. Damit überstieg sie bereits vor ­Inkrafttreten der Corona-Stufe 1 die von der Covid-Kommission definierte Obergrenze zum mittleren Risiko.

Prognosezahlen. Die aktuelle Vorschau der Kommission geht von einem Infektionsgeschehen von rund 2.000 neuen Fällen

Tag aus. Am 15. September wird eine 7-Tage-Inzidenz von 160 Fällen je 100.000 Einwohner erwartet. Die Entwicklung in den Bundesländern ist unterschiedlich. Die Spannbreite der 7-Tage-Inzidenz reicht von 99 in der Steiermark bis 233 in Wien.

Wie der Anstieg in den Spitälern verlaufen wird