Das sind fast drei Mal so viel Corona-Tote wie noch am Samstag.

Das Land Oberösterreich hat im Zusammenhang mit Covid-19 am Sonntag gleich 30 neue Todesfälle gemeldet - das wären fast drei Mal so viel wie vor 24 Stunden. Allerdings sind in der Zahl auch 18 sogenannte Nachmeldungen dabei. Sie betreffen Personen, die teilweise schon im September, Oktober oder in der ersten Novemberwoche mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Die Verstorbenen waren zwischen 46 und 96 Jahre alt.



Die Zahl der Neuinfektionen sank mit Stand Sonntag, 12.00 Uhr, auf 1.041 - das sind um mehr als 600 neue Fälle weniger als am Samstag. Allerdings wurden auch deutlich weniger Tests durchgeführt, als am Vortag. Im Bundesland galten zuletzt 14.845 Personen als mit dem Virus infiziert.



Die oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen meldeten mit Stand Freitag 465 Mitarbeiter und 484 Bewohner mit positiven Covid-19-Tests. Zugleich gab das Land bekannt, dass von der Exekutive 876 Lokale und Betriebe in Oberösterreich hinsichtlich der Sperrstundeneinhaltung kontrolliert. Aus diesen Kontrollen resultierten sieben Anzeigen.