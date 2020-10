Schule schickt Kids mit Corona per Bim heim

Wie die Schulbehörden in Wien Corona-Fälle zu Multi-Spreadern machen.

"Wenn das in Wien an allen Schulen so gehandhabt wird, braucht sich niemand über steigende Corona-Zahlen zu wundern", empört sich eine Gruppe von Eltern von Schülern des Borg3 in der Landstraße, die sich an ÖSTERREICH wandten.

Nachweislich Infizierte per Bim heimgeschickt

Haarsträubend. Sie haben den haarsträubenden Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule ihrer Kinder minutiös dokumentiert: